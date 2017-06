Globo prefere Flamengo na Sul-Americana e irrita Botafogo na Libertadores

BERNARDO GENTILE RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após não ter nenhum jogo transmitido pela Globo na fase de grupos, o Botafogo esperava ter mais divulgação no Rio de Janeiro, onde é o único clube classificado para as oitavas de final da Libertadores. Mas não foi o que ocorreu. A emissora optou por transmitir Flamengo x Palestino, pela Copa Sul-Americana, ao jogo do Botafogo na maior competição do continente. A atitude não caiu nada bem no clube de General Severiano, que esperava mais holofotes, mas foi novamente preterido pelo rival. A opção da Globo se inicia no sorteio da Copa do Brasil, quando o Flamengo, na Sul-Americana, encara o Santos, na Libertadores. A competição tem quatro datas programadas pela CBF –duas em cada campeonato internacional. A emissora, então, optou por transferir o jogo entre Flamengo e Palestino para uma data da Libertadores, criando a 'disputa' entre o Flamengo com o Botafogo. A Globo preferiu transmitir o jogo da Sul-Americana e preteriu o Botafogo na maior competição internacional. A opção da Globo passa também pelo desejo de agradar a audiência mineira, que estava 'abandonada'. Assim, a emissora, que tem direito a dois jogos ao vivo na Libertadores e outros dois na Sul-Americana, optou por Palmeiras e Atlético-MG e Flamengo e Corinthians, respectivamente. Além de Botafogo, Santos, Atlético-PR e Grêmio também ficarão sem jogos na TV aberta nas oitavas de final da Libertadores. O Alvinegro ficou revoltado, pois perderá divulgação nacional em TV aberta, o que poderia, inclusive, render negociações com patrocinadores. Neste ano, a Globo transmitiu apenas os jogos do Botafogo na fase inicial da Libertadores. Os quatro jogos contra Colo-Colo-CHI e Olímpia-PAR passaram para todo o Brasil. O mesmo já não ocorreu na fase de grupos. A emissora explicou na época que teve de comprar os direitos de transmissão antes do início da competição e não tinha como saber se Botafogo estaria na fase de grupos. O time entendeu a explicação, mas esperava ter o jogo transmitido no horário nobre da televisão sendo o único carioca na Libertadores. Ao ficar ciente que a Globo escolheu o Flamengo na Sul-Americana, a decepção foi grande. O Botafogo, junto com o Vasco, foi um dos primeiros times a assinar com a Globo durante a investida do Esporte Interativo. Tanto que o Alvinegro viu os demais clubes utilizarem a emissora rival para barganhar e conseguirem números melhores -os dois cariocas tiveram contrato reajustado e aproveitaram para renovar até o fim de 2024. Flamengo, Fluminense, Corinthians, Atlético-MG, Cruzeiro e Grêmio também assinaram com a emissora até a mesma data. Já Santos, Atlético-PR, Coritba, Palmeiras e Bahia fecharam com o Esporte Interativo para TV fechada. O Inter chegou a tomar o mesmo caminho, mas já acertou retorno ao Sportv a partir de 2021. O São Paulo só renovou a TV fechada, com Sportv, e segue em negociação pela TV aberta.