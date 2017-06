Manifestantes bloqueiam avenidas do Centro e causam atrasos de duas horas nos horários dos biarticulados

Passageiros do transporte coletivo foram prejudicados pela manifestação de servidores públicos municipais no entorno da Câmara Municipal de Curitiba, na manhã desta terça-feira (20). O bloqueio durou cerca de 40 minutos na esquina das avenidas Marechal Floriano e Sete de Setembro e causou transtornos no embarque e desembarque, além de atrasar os horários de várias linhas de ônibus.

As viagens mais afetadas foram das linhas Ligeirão Boqueirão, Ligeirão Pinheirinho-Carlos Gomes, Santa Cândida-Capão Raso e Centenário-Campo Comprido. Algumas linhas convencionais que usam as avenidas Marechal Floriano e Visconde de Guarapuava também foram afetadas pelos bloqueios.

De acordo com a Área de Fiscalização da Urbanização de Curitiba S/A (Urbs), a normalização dos horários destas linhas levará aproximadamente duas horas. “Pouco mais de meia hora de bloqueio e temos um transtorno imenso para os passageiros”, afirmou o gestor de Fiscalização, Amilton Daemme.