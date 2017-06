Inverno queima a largada e derruba temperaturas pelo país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O inverno "queimou a largada" e já deu as caras em várias partes do país a apenas um dia de seu início, marcado para esta quarta-feira (21). As temperaturas caíram nas primeiras horas desta terça-feira (20) nos Estados do Centro-Oeste e atingiram patamares negativos na região Sul do país. Cidades da serra catarinense amanheceram com muita geada. Na região, o recorde de temperatura mínima foi alcançado em São Joaquim, com -3ºC. Em São Paulo, o último dia do outono começou com tempo fechado, garoa fina em alguns bairros e termômetros na casa dos 15,1ºC durante a madrugada. A queda nas temperaturas é ocasionada pela passagem de uma nova frente fria pelo oceano, que provocará a infiltração do ar frio e úmido no continente. Com isso, os termômetros ficarão entre os 13° C e os 18° C e sensação de frio deve persistir durante todo o dia na capital paulista. Algumas regiões do Estado terão temperaturas ainda menores, como a de Itapetininga, que deve ter mínima de 8° C, e da serra da Cantareira, com mínima de 5° C. Em outras áreas, no entanto, os termômetros ainda marcarão em torno de 28° C, como em Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. As temperaturas devem voltar subir em todo o Estado a partir de quinta-feira (22), quando o sol volta a aparecer entre poucas nuvens, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Na capital paulista, as temperaturas ficam entre os 14° C e os 21° C.