Contra sombra do Palmeiras, Santos oferece R$ 600 mil por mês a Lucas Lima

PEDRO LOPES, RICARDO PERRONE E SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos ainda não sabe se contará com o meia Lucas Lima para a próxima temporada. O contrato do "maestro" termina em dezembro deste ano e ainda não houve acordo para renovação. Para evitar a concorrência de rivais como o Palmeiras, dono de uma das melhores condições financeiras dentre os clubes brasileiros, o clube praiano fez uma proposta alta. Há dois meses, o Santos ofereceu salário mensal de R$ 600 mil ao meia, que seria o jogador mais bem pago do elenco. Até agora, no entanto, ele e seu estafe ainda não responderam. Hoje Lucas Lima recebe R$ 350 mil. Além do novo ordenado, a diretoria prometeu um valor de "luvas", que seria pago no dia da assinatura do contrato. A proposta de renovação seria por quatro temporadas. Pessoas próximas a Lucas afirmam que o meia é alvo do Palmeiras e já mantém, por meio de representantes, conversas com a diretoria alviverde sobre a possibilidade de defender o clube. A cúpula palestrina, entretanto, nega veementemente que haja qualquer negociação neste sentido. O valor oferecido deixa a diretoria santista confiante em relação aos concorrentes no mercado interno. Na Vila Belmiro, também há quem fale no interesse do Palmeiras. Além do atual campeão brasileiro, o São Paulo, na visão dos cartolas santistas, seria outro rival disposto a buscar Lucas Lima para a próxima temporada. Diante disso, o time acredita que os R$ 600 mil, mais as luvas à vista, afastam a concorrência nacional. Para eles, ninguém no Brasil deve superar a proposta. O problema é que Lucas Lima recebeu a oferta há cerca de dois meses e ainda não se mostrou satisfeito. O suspense aumentou no último fim de semana, quando o meia deixou o Pacaembu dizendo que permanece "até o fim do ano". "Quero ser feliz onde eu estiver. Fico aqui até o fim do ano. Não quero mais falar sobre isso. Quanto menos eu falar e mais jogar, melhor para mim. Tenho de mostrar serviço para estar na seleção", afirmou o camisa 10. Lucas Lima avalia que pode fechar um contrato melhor caso encerre seu contrato com o Santos no fim deste ano. O meia ainda pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir do dia 1º de julho. Vale ressaltar que, sem vínculo com o clube paulista, o camisa 10 pode receber toda a "bolada" em uma negociação. O Santos possui apenas 10% dos direitos econômicos de Lucas Lima, enquanto a Doyen Sports possui 80% e a empresa Khoddor Soccer outros 10%. O atleta é gerenciado exclusivamente por Wagner Ribeiro.