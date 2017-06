Arrecadação do governo em maio é a pior para o mês desde 2010

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Influenciada pela queda nas receitas pagos pela indústria, a arrecadação em maio foi a pior para o mês desde 2010, divulgou nesta terça-feira (20) a Receita Federal. As receitas federais totalizaram R$ 97,6 bilhões no mês passado, uma redução real (descontada a inflação do período) de 0,96% na comparação com maio de 2016. A arrecadação administrada pela Receita Federal somou R$ 96 bilhões (queda de 0,31% em relação a maio de 2016) e a não administrada, que vinha crescendo com força até abril, totalizou R$ 1,6 bilhões, queda de 28,7% na mesma comparação. No acumulado do ano, as receitas federais totalizam R$ 544,4 bilhões, um crescimento de 0,35% na comparação com o período de janeiro a maio do ano passado. Essa alta só foi possível, entretanto, pelo crescimento das receitas não administradas pela Receita Federal, formadas principalmente por royalties de petróleo. Essa arrecadação cresceu 64,89% no período, enquanto a receita com tributos caiu 0,82% na mesma comparação. Esse forte crescimento na receita com royalties de petróleo ocorreu porque o produto registrou alta no preço e na produção neste ano, comparado à base deprimida do ano passado. IRPJ E CSLL A principal redução em maio de deu no pagamento de IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), cuja arrecadação foi R$ 1,5 bilhão menor do que a registrada no mesmo mês do ano passado, uma redução de 13,5%. Também tiveram queda a arrecadação com IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), que caiu 18,51%, ou R$ 576 milhões a menos que maio de 2016, PIS/Cofins, com redução de 1,36%, e IOF (Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros), com redução de 7,93%.