Corinthians paga dívida e tenta parcelamento com Bordeaux para manter Pablo

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians se vê cada dia mais perto daquele que é hoje o principal objetivo do departamento de futebol: assegurar a permanência em definitivo do zagueiro Pablo, emprestado pelo Bordeaux-FRA até 31 de dezembro. Dois passos foram dados nos últimos dias. Na última semana, o Corinthians pagou luvas que devia a Pablo desde o princípio da temporada. A quitação desses valores era considerada essencial para que, uma vez fechado um acordo com o Bordeaux, clube e jogador possam firmar um contrato definitivo. O segundo passo foi a presença de Pablo dentro de campo no último domingo (18), contra o Coritiba. Ao ver seu zagueiro completar o sétimo jogo no Brasileirão, o Corinthians acredita que se encerraram as chances de uma saída para outra equipe do país em 2017. Ao UOL Esporte, há pouco mais de um mês, o empresário de Pablo havia ameaçado interromper a escalação do jogador se a situação não fosse definida. Além do início da conversa com Pablo e a quitação da pendência financeira, o Corinthians segue em conversas com o Bordeaux. Duas hipóteses cogitadas inicialmente estão descartadas: os franceses queriam Guilherme Arana em troca, o que a direção corintiana declinou; os dirigentes alvinegros, por sua vez, queriam utilizar os 15% de uma futura venda que possuem de Malcom como moeda na negociação, o que o Bordeaux já negou. Diante disso, a negociação objetivamente está em torno de uma forma de pagamento que caiba no orçamento do Corinthians. O Bordeaux não abre mão de receber os 3 milhões de euros (R$ 11 milhões) pré-estabelecidos em contrato para deixar os brasileiros com 100% dos direitos econômicos de Pablo. A direção do clube, porém, já se organizou para dispor da quantia que é necessária pelo "reforço". Na última sexta, rejeitou oferta do Genoa por Balbuena nos mesmos valores. Dentro do clube, a ideia é tentar fechar todos os detalhes até o fim de junho, quando a janela de transferências da Europa é oficialmente aberta e o fluxo de negociações cresce bastante. Por contrato, o Corinthians tem o prazo de oito dias para exercer sua opção de compra caso o Bordeaux receba uma proposta de outra equipe por Pablo. O período é considerado seguro para reagir no caso de algum tipo de concorrência. Contratado como aposta em janeiro, o zagueiro que completa 26 anos na próxima quarta virou um dos responsáveis pela temporada de destaque do Corinthians. Pablo só perde para Gabriel e o goleiro Cássio em minutos jogados em todo o elenco corintiano em 2017.