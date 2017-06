(foto: AEN)

Interessados em inscrever projetos no segundo edital do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice) têm até as 17h50 do dia 29 (quinta-feira) para submeter seus trabalhos ou finalizar o processo no SisProfice. Todas as informações relativas ao programa e orientações estão disponíveis no site www.cultura.pr.gov.br.



De acordo com a Coordenação de Incentivo à Cultura (CIC) da Secretaria de Estado da Cultura, a maioria dos projetos que está no sistema ainda não foi finalizada. Faltando apenas alguns dias para o fim do prazo de submissão dos projetos, os proponentes devem estar atentos aos procedimentos de inscrição no sistema, conferir atentamente se todos os campos foram preenchidos corretamente e se os documentos obrigatórios foram anexados. E, por fim, não esquecer de finalizar o processo, enviando a proposta depois que tudo for verificado.



DÚVIDAS FREQUENTES - Uma das dúvidas recorrentes é relativa às fontes de financiamento. Se o projeto já tem parte do orçamento captado por outras leis de incentivo, como a Rouanet, por exemplo, o proponente deve informar este valor na aba “Fontes de Financiamento”. Já no campo “Orçamento Detalhado”, ele deve escolher a faixa orçamentária que complementa o montante total.



Outro problema detectado é referente aos anexos. Há seções onde o sistema permite anexar apenas um arquivo, mesmo que seja mais de um documento. É o caso do campo em que o candidato deve anexar as Cartas de Anuência. O sistema possibilita o upload de apenas um arquivo. Caso exista mais de uma carta de anuência, ele deve agrupar todos os arquivos em um só ou então enviar uma pasta compactada (zipada) com vários arquivos.



Vale lembrar que a Secretaria disponibilizou no início deste mês um videotutorial de como inscrever um projeto no SisProfice. Desenvolvido pela CIC, o vídeo de 30 minutos mostra o passo a passo da inscrição, que vai do cadastramento como agente cultural até o processo detalhado de envio do projeto. O videotutorial está disponível no site www.cultura.pr.gov.br.



ATENÇÃO REDOBRADA - A Celepar, responsável pelo SisProfice, reforça que o sistema foi desenvolvido da forma mais didática possível, para minimizar possíveis erros. Em todos os campos de preenchimento há um botão de interrogação que, quando clicado, abre uma explicação sobre o campo. Outra ferramenta que auxilia o proponente é o alerta de que há campos obrigatórios não preenchidos. Este aviso é dado no final do processo, dando a chance de corrigir qualquer problema de preenchimento.



E por se tratar de um sistema de inscrições totalmente online é fundamental não deixar para fazer a inscrição na última hora. Há imprevistos aos quais todos estão sujeitos, como problemas de conexão com a internet, que podem inviabilizar o envio do projeto e prejudicar o proponente devido a um contratempo externo.



A equipe da CIC alerta ainda para o caráter eliminatório da fase de Habilitação após a finalização das inscrições. Um documento anexado errado pode inabilitar todo um projeto. Uma das etapas que mais depende da atenção do proponente refere-se aos documentos solicitados nos anexos III e IV do edital. A escolha da área e categoria em que o projeto vai competir também é uma informação essencial. O não preenchimento destes campos resulta em desclassificação.



PRÓXIMOS PASSOS - Após o encerramento das inscrições tem início a fase de Habilitação em que serão verificadas as exigências do edital em relação ao preenchimento correto do formulário; à legitimidade do proponente; à regularidade da documentação obrigatória e específica solicitadas. Esta avaliação será feita por uma Comissão composta por funcionários da Secretaria da Cultura e o prazo de finalização desta etapa dependerá do número de projetos inscritos, mas a perspectiva é de que esteja concluída até setembro. Os projetos que atenderem a todas as exigências serão considerados habilitados e encaminhados para a 2ª etapa. O resultado desta primeira fase será publicado no Diário Oficial do Estado e disponibilizado no site da Secretaria.



Os proponentes considerados inabilitados poderão apresentar recurso em um prazo de sete dias corridos, a contar da publicação do resultado desta etapa. Após a análise dos recursos referentes à 1ª fase da seleção, a Secretaria publicará novamente o resultado no Diário Oficial do Estado e em seu endereço eletrônico.



SERVIÇO - Últimos dias de inscrição para o 2º edital do Profice.



Prazo: Até as 17h50 do dia 29.



Edital e informações: www.cultura.pr.gov.br



Mais informações: profice@seec.pr.gov.br.