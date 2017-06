Lugano vê proposta só para agradar torcida e cogita dizer não ao São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda nesta semana, o São Paulo deve ver o entrave da renovação com Diego Lugano ser resolvido, mas o desfecho pode ser muito diferente do desejo da maior parte da torcida. O uruguaio recebeu a proposta na última segunda-feira, mas cogita recusá-la diante do tratamento dado ao caso pelos dirigentes do Morumbi. O zagueiro vê a oferta como uma manobra apenas para agradar a torcida. O vínculo de Lugano termina em 30 de junho, ou seja, tem apenas mais dez dias de duração. A tendência é que já nesta semana seja dada a resposta final do camisa 5, que também se incomoda com o discurso sobre uma festa de despedida para dezembro. Na proposta são-paulina, o beque ficaria no clube por mais seis meses e receberia homenagens no fim do ano, mas a intenção é ter até mais duas temporadas de carreira. A ideia dos dirigentes é dar 40% da renda do jogo festivo como pagamento pela renovação, que teria salários somente em carteira, sem direitos de imagem. Os valores não foram considerados um problema por Lugano, enquanto a demora para procurá-lo, sim, teria deixado o ídolo magoado. O uruguaio sente o clube dividido sobre seu futuro e crê que isso possa ser prejudicial. O técnico Rogério Ceni, embora tenha escalado o amigo apenas oito vezes no ano, se mostrou publicamente favorável à renovação, bem como os jogadores. Liderada por Sidão, parte do grupo chegou a postar vídeo pedindo que o clube renovasse com o zagueiro. Os jogadores consideram Lugano peça fundamental para o dia a dia do elenco, por mais que não entregue tanto na parte técnica. Já a torcida tem feito protestos a cada jogo e diariamente nas redes sociais reclamando do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva pela indefinição do caso.