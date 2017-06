Sassá surpreende nos treinos e pode ter estreia antecipada no Cruzeiro

ENRICO BRUNO E THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Desde que teve seu nome registrado no BID, na última segunda-feira, o atacante Sassá passou a depender somente de Mano Menezes para fazer sua estreia com a camisa do Cruzeiro. Em princípio, o treinador estipulou um prazo de duas semanas para colocar o recém-contratado em campo. Porém, o bom rendimento de Sassá em seus primeiros dias de treinamento pode "forçar" o comandante a abandonar a estratégia e antecipar o primeiro jogo do atacante já para este meio de semana. "Falei em 15 dias anteriormente, até por ele não ter condições legais, mas em termos de rendimento nos treinos o Sassá está muito bem. Tão logo ele tiver capacidade de ajudar a equipe, seja pelo tempo que for, vamos levar em consideração porque isso é importante. O Sassá é mais uma opção, tem característica que nos falta algumas vezes, como o bom cabeceio. Ele poderá ser útil, tenho certeza", comentou o técnico, após o empate eletrizante por 3 a 3 diante do Grêmio. Sassá chegou a Belo Horizonte no dia 7 de junho e iniciou a bateria de exames médicos antes de assinar um contrato de quatro anos com o Cruzeiro. No dia 13, o jogador foi oficialmente apresentado e iniciou os treinamentos com o novo grupo na Toca da Raposa. Então, Mano estipulou um prazo mínimo de pelo menos duas semanas para colocá-lo para jogar, e a expectativa era de que Sassá fosse relacionado pela primeira vez no início de julho, próximo do clássico contra o Atlético-MG, no dia 2. Portanto, apesar de não entrar em campo desde o dia 2 de maior, fica agora uma expectativa para que Sassá tenha seu nome incluído na lista de jogadores relacionados para os próximos jogos. Nesta quinta-feira, o Cruzeiro vai a Campinas enfrentar a Ponte Preta. No final de semana, o duelo será contra o Coritiba, no Mineirão.