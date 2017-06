Boxeador se defende de críticas e se emociona ao falar de morte de colega

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Responsável pelo nocaute que causou a morte de Tim Hague, o boxeador Adam Braidwood se defendeu, emocionado, das críticas. Para o atleta, ninguém é culpado pelo que aconteceu com seu adversário. “Eu quero manter apenas o foco em Tim e em sua família, especialmente o filho. Eles são as verdadeiras vítimas aqui. Desejo a eles o melhor”, disse Braidwood. Hague participava de uma luta de boxe contra Adam Braidwood. O canadense foi derrubado pelo menos quatro vezes durante os dois rounds do combate. O juiz abriu contagem em todas as vezes e deixou o duelo seguir. O combate só chegou ao fim quando Hague caiu estirado no ringue e sem condições de se levantar. “Eu sabia no ringue. Eu vi a maneira como ele caiu. Mas ele queria continuar lutando. As pessoas não sabem o que estão falando. Tim queria continuar lutando, é o que fazemos. Ele teria feito o mesmo comigo. Não é culpa de ninguém”, falou o boxeador.