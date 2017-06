Audiência de Cristiano Ronaldo é marcada para o final de julho, diz rádio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo irá se explicar à Justiça sobre as acusações de fraude fiscal no dia 31 de julho. A informação é da rádio madrilena "Cadena Cope". O testemunho será referente aos casos ocorridos entre 2011 e 2014. O jogador português foi acusado de quatro crimes, que teriam sido cometidos por quatro anos. Os valores ocultados por ano seriam de 1,39 milhões de euros em 2011, 1,66 milhões em 2012, 3,20 milhões em 2013 e de 8,50 milhões em 2014, totalizando 14,7 milhões de euros (R$ 54,3 milhões). No tribunal será decidido se a acusação é declarada admissível. Para isso, o juiz responsável ouvirá todas as partes envolvidas para definir se abrirá ou não um julgamento contra Cristiano Ronaldo.