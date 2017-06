Tiroteio no Complexo da Penha, no Rio, deixa três feridos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, deixou três feridos na manhã desta terça (20). Segundo o comando das UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora), a base da UPP na comunidade do Sereno foi atacada por criminosos. As informações são da Agência Brasil. Depois disso, os policiais reagiram. Ainda de acordo com a UPP, após o tiroteio, três pessoas deram entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, que fica bem próximo ao conjunto de favelas. Policiais de outras UPPs foram deslocados para a região, para reforçar o policiamento. ASSASSINATO EM CAMPO GRANDE Na manhã desta terça (20), um médico foi assassinado em Campo Grande, na zona oeste da cidade. Marco Luiz Silva Viana saía de casa quando foi abordado por criminosos. Segundo a Polícia Militar, ele foi baleado e seu carro foi roubado. A Delegacia de Homicídios investiga o caso.