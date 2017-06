SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Gal Gadot, estrela de "Mulher-Maravilha" ganhou apenas 2% do salário pago ao ator Henry Cavill por "Superman: Homem de Aço". Segundo o site norte-americano "Decider", o cachê de Gal por "Mulher-Maravilha" foi de US$300 mil dólares, enquanto Henry levou US$14 milhões para protagonizar o filme do Superman. O site diz também que esse valor foi acordado com Gal como pagamento para cada um dos três filmes que ela fará - "Batman vs Superman", lançado em 2016, "Mulher-Maravilha" e "Liga da Justiça", que estreia em 2018. Ou seja, ela levaria, pelo trabalho completo, US$900 mil dólares. O veículo ressalta a possibilidade de um acordo preestabelecido de participação nos lucros. O filme faturou mais de US$500 mil em bilheteria.