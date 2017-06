STF libera obras de último trecho de transposição do São Francisco

BRUNO BOGHOSSIAN BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Após uma articulação política liderada pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), o STF (Supremo Tribunal Federal) liberou a contratação de um consórcio para a construção do último trecho das obras de transposição do rio São Francisco. As obras estavam paradas desde o segundo semestre de 2016, quando a construtora Mendes Júnior desistiu da obra após problemas de financiamento provocados pelas acusações de participação da empresa em esquemas investigados pela Lava Jato. A presidente do STF, Cármen Lúcia, suspendeu os efeitos de uma liminar do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que barrava uma nova licitação feita para o trecho. Na última terça-feira (13), Cármen recebeu o presidente do Senado e governadores da região Nordeste, que fizeram um apelo pela retomada da obra. A construção também é considerada estratégica pelo presidente Michel Temer, que enfrenta seus piores índices de popularidade no Nordeste. Com isso, o Ministério da Integração Nacional vai contratar o consórcio Emsa-Siton por R$ 516,8 milhões. A empresa ficou em terceiro lugar na licitação, mas as duas primeiras colocadas foram eliminadas da disputa, porque a pasta julgou que elas não tinham capacidade técnica para tocar a obra.