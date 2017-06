L'Oréal aceita aquisição da The Body Shop pela Natura

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Natura informou nesta terça-feira (20) que a L'Oreal, após consultar seu conselho de empregados, se posicionou a favor da venda da empresa de cosméticos britânica The Body Shop. O contrato deve ocorrer no próximo dia 26, em Londres, de acordo com comunicado feito pela Natura ao mercado. A Natura noticiou a negociação que envolve -1 bilhão no último dia 9, mas a transação dependia de consulta aos trabalhadores na França, além de aprovação pelas autoridades regulatórias, como o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). O fechamento da operação ainda está condicionado às aprovações regulatórias. A The Body Shop, com presença em 66 países, vai ampliar o alcance internacional da Natura. A expansão da Natura no exterior já vinha crescendo com a incorporação da australiana Aesop em 2013, que hoje tem lojas em 20 países. Com a bandeira da própria Natura, a empresa inaugurou uma loja em Nova York em maio deste ano e outra em Paris no ano passado. Ela também tem lojas físicas em países como Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru e expande suas operações de comércio eletrônico fora do Brasil. Na ocasião da divulgação da negociação, João Paulo Ferreira, presidente da Natura, disse que foi a L'Oréal quem tomou a iniciativa para negociação. No início do ano, a francesa começou a buscar potenciais compradores para a The Body Shop, comprada em 2006 por 652 milhões de libras.