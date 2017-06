Curitiba é convidada para sediar evento internacional de inovação

O prefeito Rafael Greca e a primeira-dama, Margarita Sansone, receberam nesta segunda-feira (19/6) Ricardo Zapatero, diretor da Fira Barcelona, responsável pelo Smart City Expo World Congress, um dos principais eventos sobre cidades inteligentes do mundo.

Zapatero convidou Curitiba para ser, em 2019, a primeira cidade do Brasil a sediar o congresso. A intenção é reunir mais de quatro mil pessoas de 600 cidades do mundo na capital paranaense. O Smart City Expo World Congress já foi realizado em Kyoto (Japão), Montreal (Canadá), Puebla (México), Casablanca (Marrocos), Istambul (Tuquia) e Barcelona (Espanha). "Em 2018 será em Buenos Aires e queremos muito ter em Curitiba em 2019”, comentou Zapatero.

O evento é referência mundial para o setor público e privado, reunindo representantes urbanos, instituições acadêmicas, centros de pesquisa, incubadoras, empresários, investidores e corporações, que detêm o poder de decisão que move as cidades inteligentes. São abordados temas como sociedade, governança, planejamento urbano, tecnologia, energia, sustentabilidade, mobilidade.

O primeiro passo para viabilizar o evento já foi dado pela assessoria de Relações Internacionais da Prefeitura, que enviou uma carta de intenção para sediá-lo na cidade. Os próximos passos ficam a cargo da organização do evento e da angariação de patrocinadores locais para investir no congresso. O prefeito formou um grupo de trabalho interno para analisar a viabilidade do evento para acontecer em Curitiba.

“Assim como Curitiba, nós da Renault sempre tivemos a inovação e a mobilidade urbana como um valor de sustentabilidade na indústria. Curitiba é a nossa casa”, comentou Silvia Barcik, diretora do Instituto Renault Brasil, empresa interessada em apoiar o evento e outras ações inovadoras na cidade.

Participaram da reunião a gerente Brasil da Fira Barcelona, Paula Melich Bonet, o diretores do IBQP, Sandro Nelson Viera e Caio Castro, o assessor de Relações Internacionais de Curitiba, Rodolpho Zannin Feijó, o diretor do Smart Cities, Roberto Marcelino, o presidente da Curitiba S.A, Bruno Rocha, o presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, Frederico Munhoz da Rocha Lacerda, e o diretor Fernando Laporte Stephanes.