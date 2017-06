Nenhum de Nós vem a Curitiba em julho com show acústico

(foto: Divulgação)

Em comemoração aos 30 anos de carreira, a banda Nenhum de Nós vai se apresentar no próximo dia 8 de julho em Curitiba, no distinto palco da Ópera de Arame, com realização da Prime. Em única apresentação, o show trará uma montagem desplugada do espetáculo “1 + 2 = 30”, trabalho que reúne os maiores sucessos da carreira da banda ao longo dos anos.

O show entrou em temporada no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, com 8 sessões lotadas e assistido por mais de cinco mil pessoas. Esta é uma oportunidade única para o público curitibano ouvir as versões do que de melhor a banda produziu nestes trinta anos de estrada.

O show “Acústico 1 + 2 = 30” é exclusivamente formado pelos discos “Acústico Ao Vivo no Theatro São Pedro” e o “Acústico Ao Vivo 2”. Portanto, no repertório não faltarão canções consagradas da banda, como “O astronauta de mármore”, “Camila”, “Sobre o tempo”, “Julho de 83” e “Você vai lembrar de mim”, entre outras.

No palco estarão Thedy Corrêa (voz e violão), Veco Marques (violões), Carlos Stein (violões), Sady Homrich (bateria) e João Vicenti (piano e acordeon). No baixo, Estevão Camargo acompanha a banda como músico convidado. Entre toda movimentação desta órbita de 30 anos, o grupo fez em março, em São Paulo, o seu show de número 2 mil, marca raríssima em se tratando de bandas brasileiras.

Os ingressos para o show do Nenhum de Nós em Curitiba custam a partir de R$ 80,00 e estão à venda no site do Disk Ingressos (www.diskingressos.com.br/evento/5894), no Call Center 41 3315-0808 e nos quiosques dos shoppings Estação, Mueller, Palladium e Crystal. Na promoção 1 + 1, na compra de um ingresso inteiro ganha outro para o mesmo setor.

SERVIÇO:

NENHUM DE NÓS EM CURITIBA – Turnê “1 + 2 = 30”

LOCAL: ÓPERA DE ARAME (Rua João Gava, 874)

DATA: 8 DE JULHO

ABERTURA DA CASA: 20h30

HORA DO SHOW: 21h30

INGRESSOS: www.diskingressos.com.br/evento/5894