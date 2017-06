'Música na Biblioteca' desta sexta-feira terá jazz

(foto: Divulgação)

O violonista curitibano Murillo Da Rós é a atração desta sexta-feira (23) no projeto Música na Biblioteca. Acompanhado do baixista Fernando Schubert e do percussionista Luciano Madalozzo, ele interpreta temas instrumentais marcados pela combinação de jazz com ritmos brasileiros e latinos. O show acontece a partir das 17h30, no hall térreo, com entrada franca.



O repertório da apresentação desta sexta-feira conta com composições autorais e de jazzistas como Chick Corea e Paco de Lucía. Conhecido no cenário instrumental brasileiro por sua técnica ágil e peculiar, Da Rós também é arranjador e engenheiro de som. Sua discografia inclui os álbuns Triskle e Fenix (gravado na Espanha com a participação do flautista e saxofonista Jorge Pardo) e o DVD Arte Nomade (indicado para o 24º Prêmio da Música Brasileira).



PROJETO - Criado em 2012, o “Música na Biblioteca” tem o objetivo de colocar artistas locais de todos os estilos em contato direto com o público. Os shows são gratuitos e acontecem quinzenalmente no hall térreo da BPP — por onde passam, todos os dias, 2,5 mil pessoas. Já participaram do projeto nomes como Glauco Solter, Ana Cascardo, Charme Chulo, Jump Jazz, Luiz Felipe Leprevost, Claudio Menandro, Viola Quebrada e Perla Flamenca, entre outros. Os músicos podem enviar propostas para a Divisão Cultural da Biblioteca, pelo e-mail imprensa@bpp.pr.gov.br.



Serviço:



Música na Biblioteca com Murillo Da Rós, Fernando Schubert e Luciano Madalozzo



Dia 23 de junho (sexta-feira), a partir das 17h30, no hall térreo da Biblioteca Pública do Paraná (R. Cândido Lopes, 133, Centro — Curitiba)



Gratuito