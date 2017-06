Suspeito de triplo homicídio é preso em Santa Catarina

(foto: Polícia Civil)

Um triplo homicídio, ocorrido em março deste ano no bairro São Braz, foi esclarecido na última semana pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Um dos suspeitos pela autoria do crime,um homem de 32 anos, foi preso no Estado de Santa Catarina, em Balneário Camboriú (SC).

De acordo com informações levantadas pela equipe, o homem e uma segunda pessoa – ainda não identificada – saíram de Itapema (SC) no dia 21 de março deste ano, por volta de meio-dia, conduzindo uma caminhonete Land Rover verde de um parente. Os homens deslocaram-se até um lava-car, situado no bairro São Braz, de propriedade de uma das vítimas e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, vitimando três pessoas que estavam no local.

Para ler a matéria completa acesse o blog Plantão de Polícia