Confira 10 filmes para assistir no Dia do Disco Voador

(foto: Divulgação)

Hostis ou pacíficos? Inteligentes ou primitivos? O ser humano sempre foi fascinado pela ideia de vida inteligente fora da Terra e com grande frequência revisita esses temas nas telas de cinema. E sempre que um disco voador aparece sobre os céus nos cinemas, os questionamentos são invariavelmente os mesmos: quais serão os motivos da presença alienígena no planeta, e como seria possível se comunicar com outra espécie de vida sem compartilhar a mesma base linguística?

O fascínio pelos extraterrestres é tanto, que foi até criado um dia para ele: 24 de junho, Dia Mundial do Disco Voador. E para comemorar a data em grande estilo, NZN, um dos principais players em soluções para publicidade e comunicação, junto com o editor-chefe e especialista do site Minha Série, Guilherme Haas, divulgam agora a lista com 10 melhores filmes com aparição de discos voadores!

Confira!

A Chegada

Nessa produção de 2016, uma linguista é convocada para ajudar o governo americano a se comunicar com os extraterrestres que chegaram em estranhas naves sobre diversos pontos do globo. Diferente de outros títulos sobre o tema, essa ficção científica aposta em uma trama mais cerebral do que na ação. O longa tem um final surpreendente que fez muitos espectadores debaterem a mensagem da história.

Independence Day

O longa-metragem de 1996 estrelado por Will Smith se tornou um clássico sobre invasão alienígena e foi um enorme sucesso de bilheteria na época. Na produção, os seres vindos do espaço são hostis e planejam um ataque esmagador contra toda a raça humana. Os efeitos especiais com a destruição de conhecidas construções, como a Casa Branca e o Empire State Building, são inesquecíveis e provocaram uma nova onda de filmes-catástrofes nos anos seguintes.

Contatos Imediatos de Terceiro Grau

Clássico de Steven Spielberg de 1977, Contatos Imediatos de Terceiro Grau é um dos filmes mais marcantes sobre a chegada de naves extraterrestres e a comunicação com seres de outro mundo. Na história, o contato se estabelece através de músicas e sons, com a repetição de melodias entre os humanos e as luminosas naves dos ETs.

Distrito 9

Uma das obras mais surpreendentes e inovadoras do gênero é Distrito 9, de 2009. O filme, que tem um estilo semidocumentário, acompanha um agente de campo que fiscaliza a área do Distrito 9, um refúgio em Joanesburgo, na África do Sul, ocupado por alienígenas. Porém, o agente acaba contraindo um vírus que altera seu DNA, levando-o a se esconder no Distrito 9, o que funciona como uma excelente crítica social da produção.

O Dia em que a Terra Parou

Outro grande clássico sobre a chegada de seres de outro mundo, O Dia em que a Terra Parou, de 1951, traz uma mensagem pacifista através do alienígena Klaatu, que vem ao nosso planeta para pedir aos humanos que parem com as guerras e a corrida armamentista. O longa foi lançado logo após a Segunda Guerra Mundial, mostrando que talvez apenas uma inteligência exterior pudesse impor a paz no mundo. O filme ganhou um remake em 2008 com Keanu Reeves no papel de Klaatu.

Homens de Preto

Apostando no humor e na aventura, Homens de Preto, de 1997, foi outro grande sucesso na carreira de Will Smith combatendo ameaças alienígenas. Neste caso, o ator interpretava um agente de um serviço secreto americano especializado em controlar os alienígenas que vivem na Terra e apagar a memória dos humanos que porventura tiveram algum contato com esses seres. A produção teve duas sequências: em 2002 e 2012.

Guerra dos Mundos

O livro clássico de H.G. Wells sobre a invasão de marcianos na Terra foi adaptado diversas vezes para os cinemas e também para a TV. Destacam-se, no entanto, as versões de 1953 e de 2005. A mais recente, comandada por Steven Spielberg e estrelada por Tom Cruise, abusava dos efeitos especiais para mostrar o ataque dos alienígenas na Terra. Porém, o fato mais curioso de Guerra dos Mundos foi a transmissão à rádio em 1938, quando o cineasta Orson Welles fez uma dramatização do livro e provocou uma histeria nos Estados Unidos, levando muitos americanos a acreditar que a Terra estava de fato sendo invadida por alienígenas hostis.

Arquivo X

Ao falarmos sobre a existência de vida inteligente fora da Terra, não podemos deixar de fora a série Arquivo X e seu lema de que “a verdade está lá fora”. O programa ganhou dois filmes para os cinemas, em 1998 e 2008; o primeiro deles envolveu a investigação de uma suposta colonização alienígena na Terra.

E.T.

Mais um filme de Steven Spielberg e mais um grande clássico do cinema. A história do adorável E.T., lançado em 1982, contando seu relacionamento com o garoto Elliott encantou gerações. Na trama, o menino precisa proteger o alienígena de ser capturado pelo serviço secreto americano; no fim, ele o ajuda a retornar para sua casa.

Contato

Uma das grandes obras sobre a investigação de vida inteligente fora do planeta, o filme Contato, de 1997 é baseado no livro homônimo de Carl Sagan, trouxe Jodie Foster como uma cientista encarregada de interpretar sinais vindos do espaço e realizar o primeiro contato com os alienígenas. Nesse caso, não há discos voadores chegando à Terra, já que é a cientista quem experimenta uma viagem à outra dimensão. Como em A Chegada, a ação é substituída por uma trama que reflete as crises sobre a existência humana.