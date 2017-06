'Metal Warriors' reúne nomes do heavy metal de Curitiba

(foto: Divulgação)

Quem acompanha o Heavy Metal em Curitiba certamente conhece as bandas que integram o cast do Metal Warriors, evento já tradicional no calendário da música pesada na cidade. Em celebração ao Dia Mundial do Rock, a 3ª edição da festa vai acontecer dia 08 de julho, mais uma vez no John Bull Pub.

A primeira delas é o Dragonheart, com 20 anos de carreira, que está a pleno vapor na divulgação de seu 4º álbum de estúdio, The Battle Sanctuary. A segunda é o Aquilla, grupo que pratica um som pesado de ritmo cativante, aliado a letras que são verdadeiras odes a bebedeiras e farras em geral; diversão garantida. Antes de vê-los, garanta que há uma garrafa de cerveja em suas mãos. Também fazem parte o Disharmonic Fields, que divulga o aclamado álbum Devil’s Weapon Shot e o Archityrants, influenciado por nomes como Black Sabbath e Candlemass, que lançará nesta noite o disco The Code of the Illumination Theory, o segundo de sua carreira. Haverá ainda um show especial com o Evilution, banda tributo a um dos maiores nomes do Heavy Metal de todos os tempos: Ronnie James Dio.

As apresentações vão acontecer no sábado, 08 de julho. As portas abrem às 20 horas, com som mecânico. A casa fica na Rua Mateus Leme, 2204, no São Francisco. Os ingressos estarão à venda apenas no local, no dia do evento; o masculino custará R$ 20 e o feminino, R$ 15. Ao lado do local há estacionamento fechado.

SERVIÇO

METAL WARRIORS – Show com AQUILLA, ARCHITYRANTS, DISHARMONIC FIELDS e DRAGONHEART

Data: 08 de julho de 2017 (sábado)

Local: John Bull Pub

Endereço: Rua Mateus Leme, 2204

Horário: 20h

Ingressos: R$ 20 (masculino), R$ 15 (feminino)

Venda: Apenas no dia do show, na bilheteria da casa

Evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/1836294009969744/ Página do Festival: https://www.facebook.com/MetalWarriorsFest