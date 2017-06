BB e BNDES estudam nova linha de crédito para pequenas e médias empresas

O presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, disse nesta terça-feira (20) que a instituição trabalha em conjunto com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para oferecer ao mercado uma nova linha de crédito para pequenas e médias empresas, com juros mais baixos.

Caffarelli participou nesta terça de um debate em comemoração aos 65 anos do BNDES e disse que a nova linha de crédito pode já estar disponível no segundo semestre.

“Estamos adaptando e tentando fazer com que [a oferta de crédito] fique mais atrativa”, disse o presidente do BB. “O importante de tudo isso é a tão necessária retomada do crescimento econômico.”

BNDES Direto

No mesmo evento, o presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, disse que técnicos do banco trabalham na criação de um “BNDES Direto”, em que pequenos investidores poderão atuar de forma semelhante ao Tesouro Direto.

“Seria algo parecido com o Tesouro Direto, mas com a peculiaridade de ser uma janela de fomento à entrada do investidor anônimo, distribuindo papéis que hoje não têm a mesma facilidade de acesso que os do Tesouro Nacional”, adiantou, sem dar mais detalhes.