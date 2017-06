'Oi, eu sou Adele', diz cantora ao levar bolo a bombeiros de Londres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Adele fez uma visita surpresa aos bombeiros de Chelsea, corporação que trabalhou no combate ao incêndio que destruiu o edifício Grenfell Tower no dia 14, em Londres, na Inglaterra A aparição inesperada da artista, que não teve a presença da imprensa, aconteceu nesta segunda (19). "Ela simplesmente apareceu batendo na janela, dizendo que tinha alguns bolos para nós", disse Ben King, gerente da estação. Não é a primeira vez que a artista faz algo do tipo. No dia seguinte ao ocorrido, ela esteve no local prestando solidariedade as vítimas. Na ocasião, Adele foi fotografada vestida de maneira simples e oferecendo ajuda e conforto às vítimas. "Então nós abrimos a porta para ela, que tirou os óculos de sol dizendo 'Oi, eu' Adele '. Todos ficaram chocados", afirmou King, segundo publicação compartilhada na rede social Facebook da Brigada de Incêndio de Londres, disponível em https://www.facebook.com/LondonFireBrigade/posts/1606610436029199. A cantora também se juntou aos bombeiros para fazer um minuto de silêncio pelas vítimas.