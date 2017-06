BNDES e BB negociam linha de crédito para pequenas empresas

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - No esforço para tentar retomar a oferta de crédito no país, o BNDES e o Banco do Brasil trabalham para desenvolver uma nova linha para pequenas e médias empresas. A informação foi dada pelos presidentes dos dois bancos, Paulo Rabello de Castro e Paulo Caffarelli, durante evento que comemorou os 65 anos do BNDES nesta terça (20). Caffarelli evitou maiores detalhes sobre a nova linha, alegando que os termos ainda estão em negociação, mas disse que uma das alternativas é oferecer juros mais baixos às empresas de menor porte. "Estamos trabalhando para que seja mais atrativo", afirmou o executivo, em rápida entrevista após o evento. Durante debate realizado no evento, Rabello de Castro disse que as instituições estão discutindo um "comitê de supervisão de crédito, para que a gente possa orquestrar a retomada do crédito". A redução da oferta de financiamento vem sendo criticada pela indústria e é apontada como um dos motivos da saída de Maria Silvia Bastos Marques do banco. "O BNDES precisa voltar à normalidade", disse o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, também presente ao evento.