Brasil cria 34,2 mil vagas com carteira em maio

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério do Trabalho divulgou nesta terça-feira (20) que, entre demissões e contratações, foram criadas 34,2 mil vagas com carteira assinada no Brasil em maio, o melhor resultado para o mês desde 2014. Em maio do ano passado, a geração de empregos formais foi negativa em 72,6 mil. Como no mês de abril, o resultado foi fortemente influenciado pela geração de vagas no setor da agropecuária, que criou 46 mil postos de trabalho com carteira no mês passado. Somente o cultivo de café, concentrado em Minas Gerais, gerou 25,2 mil postos de trabalho formais; o cultivo de laranja e de cana de açúcar criaram, respectivamente, 11,5 mil e 5,6 mil vagas. Já o comércio e a construção civil eliminaram, nessa ordem, 11,2 mil e 4 mil postos de trabalho formais. No acumulado do ano até maio, foram criadas 48,5 mil vagas formais, também o melhor resultado desde 2014.