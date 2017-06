Telefônica abre inscrições para programa de estágio em Curitiba

(foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para o Programa Estágio Telefônica, que detém a marca Vivo. A empresa está em busca de pessoas com perfil comunicativo, tecnológico e inovador para estagiar na companhia líder em telecomunicações no País, que conta com um portfólio de produtos completo e convergente para clientes B2C e B2B – banda larga fixa e móvel, ultra banda larga, voz fixa e móvel e TV por assinatura.

Ao todo, são 40 vagas distribuídas pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de julho pelo www.jovenstalentostelefonica.com.br. Os selecionados receberão bolsa-auxílio e benefícios compatíveis com o mercado.

O Programa de Estágio tem a duração de até dois anos e os estudantes que desejam participar devem ter formação prevista entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019 nas áreas de Administração, Engenharia, Finanças, Marketing, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Direito, Relações Internacionais, Estatística, Física, Sistemas de Informação, Matemática ou Ciência da Computação. É necessário ter inglês ou espanhol intermediário, além de conhecimento do Pacote Office.