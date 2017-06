Durant deve assinar novo acordo para ajudar Warriors a renovar com estrelas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ala Kevin Durant decidiu não exercer sua opção unilateral para renovar contrato com o Golden State Warriors para a próxima temporada por US$ 27.734.405,00 (R$ 91.437.559,84), de acordo com reportagem da "ESPN". Desta forma, dos 15 jogadores que fizeram parte da franquia na conquista da última temporada por 4 a 1 sobre o Cleveland Cavaliers, apenas seis tem vínculo para a próxima temporada. É praticamente certo que Durant não sairá de fato dos Warriors. Tudo não passaria de uma manobra, já que o ala deve assinar novo vínculo com a franquia, facilitando a renovação de seus colegas e ficando elegível para um salário ainda maior no futuro. E tal ajuda deve ser providencial, já que alguns nomes importantes da equipe de Oakland estão dando sopa no mercado. Estrela do time, Stephen Curry é o principal nome disponível. Mas não é o único. Andre Iguodala, Shaun Livingston, Zaza Pachulia, David West, Ian Clark, JaVale McGee e Matt Barnes são outros jogadores que se sagraram campeões com os Warriors e se tornam agentes livres no verão americano. Já Klay Thompson, Draymond Green, Kevon Looney, Damian Jones e Pat McCaw têm contratos garantidos para a próxima temporada. James McAdoo, por sua vez, tem uma opção de qualifying offer. Este tipo de cláusula permite que o jogador negocie com outras franquias, mas dá aos Warriors o direito de igualar as propostas recebidas se assim desejar. A NBA tem teto salarial, que na temporada 2017/2018 deve ser de US$ 102 milhões (aproximadamente R$ 336,3 milhões). O limite, porém, pode ser ultrapassado de algumas maneiras —uma delas é renovando o contrato de jogadores que estão há pelo menos três anos na franquia, caso de Stephen Curry e Andre Iguodala, por exemplo. Com o salário de Durant, os Warriors teriam pouco mais de US$ 68 milhões (cerca de R$ 224,2 milhões) comprometidos. Com sua manobra, esse valor caiu para pouco menos de US$ 40 milhões (aproximadamente R$ 131,9 milhões). Assim, um menor ordenado para o ala deve ajudar a franquia a renovar alguns contratos —principalmente os de Curry, maior astro do time nos últimos, e Andre Iguodala, reserva mais importante do elenco. Segundo a "ESPN", os Warriors devem oferecer um contrato de cinco anos com salário de US$ 205 milhões (R$ 687,4 milhões) pelo período, o que seria o maior valor possível a ser oferecido para o armador. Outras exceções que permitem a uma franquia exceder o teto salarial são contratos para novatos e contratos pelo valor mínimo permitido pela NBA. Estes devem ser os recursos usados pelos Warriors para completar o elenco rumo à temporada 2017/2018 da NBA.