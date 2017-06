Curitiba tem tarde mais fria do ano e sensação de apenas 6ºC

A poucas horas do início do inverno, na madrugada de quarta-feira (21), as temperaturas em Curitiba estão baixas desde a manhã desta terça-feira (20). Mesmo durante a tarde, os termômetros não passaram dos 11,8ºC, a máxima mais baixa do ano para o período do dia, com sensação de 6ºC. Por volta das 16h30, a temperatura na cidade era de 10,5ºC. A noite vai seguir gelada e a madrugada de quarta pode bater em mínima de 8ºC.

Com muita cobertura de nuvens, as temperaturas no Estado, apresentam valores mais baixos que nos últimos dias pela chegada de um ar mais frio que ocorre desde a segunda-feira (19) na região. A tendência em relação as temperaturas nas próximas horas, é de que se mantenham sem elevação significativa na maior parte do estado.