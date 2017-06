Fifa adverte México por gritos homofóbicos em jogo da Copa das Confederações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa advertiu a FMF (Federação Mexicana de Futebol) pelos gritos homofóbicos e discriminatórios durante partida da seleção na Copa das Confederações. O incidente ocorreu no empate dos mexicanos contra Portugal, 2 a 2, na rodada inicial da competição. Em comunicado, a Fifa informa que pedirá aos árbitros medidas mais rigorosas contra cantos discriminatórios, inclusive determinar a interrupção da partida. Um grupo de torcedores mexicanos entoou cânticos homofóbicos, disse Anin Yeboah, chefe da comissão de disciplina da Fifa. A Federação Mexicana já havia sido advertida oito vezes, com multa, pelo mesmo problema durante as eliminatórias da Copa do Mundo. A Fifa reiterou que será rigorosa contra esse tipo de comportamento dos torcedores.