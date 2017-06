Diante de nova invasão da Câmara Municipal de Curitiba e a suspensão da votação do pacote de ajuste fiscal, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), afirmou hoje que se as propostas não forem votadas, até o final do ano a prefeitura não terá como manter o pagamento dos salários dos servidores públicos da Capital. Greca atribuiu o movimento contrário às medidas à seus adversários políticos. Sobre a reivindicação dos sindicatos dos servidores, que querem uma audiência com o prefeito, Greca rebateu: “Estiveram aqui e foram recebidos em 44 reuniões. Na Câmara houve 25 reuniões. Houve cinco sessões na Câmara exclusiva para os sindicatos. Servidores invadiram a Câmara na manhã desta terça-feira e a votação foi suspensa até segunda-feira da semana que vem. Quatro pessoas ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros.

Leia mais no blog Política em Debate.