Ex-jogador do Coritiba xinga funcionário do Santos no Twitter

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Leandro Donizete discutiu com o comentarista do Esporte Interativo e também funcionário do Santos Ademir Quintino pelo Twitter. Após o repórter postar que o atleta não jogaria contra o Vitória, nesta quarta-feira (21), em Salvador, por causa de problemas pessoais, o volante xingou o comentarista e um sócio do clube que havia comentado a postagem. "Você está muito mal informado, comentarista de m...! E sabe se eu iria jogar? Me respeita seu traste", disparou Donizete. Ademir Quintino, além de ser blogueiro e comentarista de televisão, tem vínculo com a gestão do presidente Modesto Roma, pois trabalha na Rádio Santos. O jornalista, inclusive, esteve recentemente em uma transmissão ao vivo pela internet no lançamento da segunda camisa do Santos (listrada) em uma das lojas oficiais do clube. Leandro Donizete não foi relacionado para o duelo do Santos contra o Vitória, nesta quarta-feira, às 19h30, no Barradão, em Salvador, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. "Já o volante Leandro Donizete não viaja para Salvador com o restante da delegação para tratar de assuntos particulares. Ele comunicou a comissão técnica santista logo após o treino de terça-feira, realizado no Centro de Treinamento Rei Pelé, e foi dispensado da viagem", informa a assessoria de imprensa do Santos. Leandro Donizete tinha chances de ser titular contra os baianos, pois o volante titular, Thiago Maia, cumpre suspensão automática. Com isso, Alisson foi escalado para formar o meio-campo ao lado de Renato e Vítor Bueno.