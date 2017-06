Pacaembu: uma das possibilidades (foto: Divulgação / CBF)

O Atlético não poderá usar a Arena da Baixada para o primeiro jogo das oitavas-de-final da Copa Libertadores, da América, contra o Santos. A partida está marcada para 5 de julho. A Arena estará ocupada com a Liga Mundial de Vôlei, de 4 a 8 de julho. Em tese, o clube paranaense tem oito opções de estádios – uma delas, o Pacaembu, foi ventilada na manhã nesta terça-feira. As outras são Couto Pereira e Vila Capanema (Curitiba), Estádio do Café (Londrina), Arena Joinville (Joinville), Orlando Scarpelli (Florianópolis), Arena Grêmio e Beira-Rio (Porto Alegre). Todas as sete têm prós e contras.

O Pacaembu, no caso, fica em São Paulo. Mesmo com mando do Atlético, o estádio teria muito mais torcedores do Santos. Mas isso seria detalhe: em qualquer lugar fora de Curitiba, a tendência é que o time paranaense teria menos torcida – inclusive no estádio do Café, em Londrina.

A primeira opção citada foi o Couto Pereira. Atlético e Coritiba passaram a ter bom relacionamento depois que Rogério Portugal Bacellar assumiu o clube do Alto da Glória – um exemplo disso foi a transmissão conjunta, em redes sociais, dos três clássicos Atletiba do Campeonato Paranaense. Contudo, Bacellar já teria dito que o clube vai reformar o gramado no fim de junho, o que não daria espaço para a realização do jogo do Atlético pela Libertadores.

Ainda em Curitiba, a Vila Capanema não tem a capacidade mínima de 20 mil espectadores, exigida pela Conmebol para jogos das oitavas-de-final da Libertadores. Contudo, em2007, o Paraná Clube usou o estádio contra o Libertad, do Paraguai, nas oitavas da competição. A liberação dependeria de um laudo liberando 20 mil lugares.

Em Santa Catarina, o Orlando Scarpelli, do Figueirense, tem 19.584 e se aproxima da capacidade exigida. É um caso em que a Conmebol poderia fazer vista grossa. Mas a diretoria do Figueirense não foi contatada. No estado vizinho, a Ressacada (em Florianópolis) e a Arena Condá (em Chapecó) têm capacidade abaixo de 18 mil pessoas. A Arena Joinville (20.300 pessoas) está em reforma. Contudo, o gestor do estádio estaria propenso a disponibilizá-lo.

Outra opção seria Porto Alegre, com os estádios padrão Fifa do Grêmio e do Internacional. Mas a capital gaúcha fica longe, a 730 km de distância. O Atlético já mandou um jogo de Libertadores em Porto Alegre. Sem poder usar a Baixada, recorreu ao Beira-Rio para o primeiro jogo das finais de 2005. Empatou em 1 a 1 com o São Paulo. Depois perdeu o segundo jogo por 4 a 0 e ficou com o vice-campeonato.