Sem lesão, Marquinhos Gabriel treina e reforça Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar de ser substituído no primeiro tempo em Curitiba no domingo, Marquinhos Gabriel não teve nenhuma lesão muscular constatada. O meia-atacante foi liberado pelo departamento médico e trabalha normalmente no gramado. Dessa maneira, Marquinhos Gabriel fica à disposição do técnico Fabio Carille para a partida da próxima quinta (22), diante do Bahia, na Arena Corinthians. Mas, após quatro partidas seguidas como titular, deve retornar ao banco de reservas. Jadson, preservado do último jogo por desgaste muscular e dores no joelho, está confirmado na equipe que atuará diante do Bahia. Ao lado do goleiro Cássio, o meia é o único titular a participar no campo do treino desta terça. Os demais realizaram trabalhos regenerativos. Logo no início do treinamento, o meia Pedrinho recebeu uma pancada e saiu do campo com dores. Caso não tenha surpresas, Carille poderá escapar a equipe ideal pela primeira vez desde a rodada de abertura do Brasileiro.