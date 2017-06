Explosão atinge estação central de Bruxelas; suspeito é detido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pequena explosão atingiu pouco antes das 21h (16h em Brasília) desta terça-feira (20), a estação central de Bruxelas, capital da Bélgica. A polícia belga informou que uma pessoa foi "neutralizada" pelos soldados que guardam o local e a situação está sob controle. "Houve um acidente na estação central. Houve uma explosão ao redor de uma pessoa. Essa pessoa foi neutralizada pelos soldados que estavam no local. No momento, há muitos policiais na estação e tudo está sob controle", afirmou um porta-voz da polícia à agência de notícias Reuters. O porta-voz dos bombeiros Pierre Meys confirmou ao canal RTL que houve uma explosão no local e disse que não há vítimas. Informações iniciais apontam que o suspeito carregava um cinturão de explosivos. A polícia, contudo, não confirmou. A estação central de Bruxelas foi esvaziada, assim como a Grand-Place, a praça central onde ficam a Câmara Municipal e a Casa do Rei e um dos principais pontos turísticos da cidade. Os dois pontos ficam a cerca de 200 metros de distância. As linhas 1 e 5 do metrô além de várias linhas de ônibus foram interrompidas. O jornal belga "Le Soir" afirma que uma grande equipe policial e de militares foi enviada ao local. A Bélgica está em alerta máximo desde que homens-bomba mataram 32 pessoas em uma estação de metrô e no aeroporto da capital, em 22 de março do ano passado.