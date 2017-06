Vencedor de três Oscars, Daniel Day-Lewis vai parar de atuar, diz revista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator hollywoodiano Daniel Day-Lewis decidiu encerrar sua carreira de artista, segundo o site da revista "Variety". De acordo com a publicação, o ator não explicou a sua decisão. Em comunicado oficial, seu porta-voz Leslee Dart apenas confirmou a informação e afirmou que esta foi uma decisão muito delicada e nem Lewis ou seus representantes irão se pronunciar sobre o assunto. Ao longo da carreira, Lewis venceu três Oscars na categoria de "Melhor Ator" nos filmes "Lincoln" (2012) de Steven Spielberg, "Sangue Negro" (2007) de Paul Thomas Anderson e "Meu Pé Esquerdo" (1989) de Jim Sheridan. Além dos prêmios, o ator foi nomeado outras duas vezes com os filmes "Gangues de Nova York" (2003) e "Em Nome do Pai" (1993). O último longa de Lewis, "Phantom Thread" —ainda sem título em português— está previsto para estrear mundialmente no dia 25 de dezembro. Sob direção de Paul Thomas Anderson, Lewis dará vida ao designer Charles James que recebe a missão de vestir membros da família real e alta sociedade nos anos 1950.