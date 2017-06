A partir desta quarta, terminais Roça Grande e Santa Cândida serão integrados

(foto: Urbs)

A partir desta quarta-feira (21), os usuários do Terminal Roça Grande, em Colombo, terão integração com o Terminal Santa Cândida, na Capital. Para efetivar a integração, a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) está implantando uma nova linha de ônibus, a S31-Roça Grande/Santa Cândida. O público poderá embarcar no Terminal Roça Grande, desembarcar dentro do Terminal Santa Cândida e se conectar com as demais linhas de ônibus sem pagar uma nova passagem. Cerca de 3 mil usuários devem ser beneficiados com a mudança.



“Esta é uma antiga reivindicação da população, que agora se concretiza graças ao trabalho conjunto entre o Governo do Estado e as prefeituras de Curitiba e Colombo”, diz Omar Akel, diretor-presidente da Comec. Ele acrescenta que a iniciativa faz parte da proposta do Governo do Estado de fortalecer o desenvolvimento da Região Metropolitana de Curitiba (RMC).



Os usuários da região aguardam esta integração desde que o Terminal Roça Grande foi criado, em 2009. Diariamente, cerca de 10 mil pessoas neste terminal e cerca de 30% utilizam a Rede Integrada de Transportes (RIT), pagando uma segunda tarifa. Estes passageiros desembarcavam ao longo do caminho para acessar outros terminais de Curitiba.



LINHA - A operação da S31-Roça Grande/Santa Cândida será diária, com início nesta quarta-feira (21), às 11 horas, saindo do Terminal Roça Grande. No horário de pico, serão ofertados ônibus a cada 20 minutos e, no entrepico, a cada 30 minutos. Nos próximos dias será feito um processo de calibragem operacional da nova linha, que estará em pleno funcionando a partir de segunda-feira (26).



Para acessar esta linha os usuários deverão ter dois cartões. Para embarcar no Terminal Roça Grande utilizarão o cartão metropolitano Metrocard e, no retorno, o cartão Urbs.



Esta integração é resultado do protocolo de intenções, assinado em 16 de janeiro de 2017, entre a Comec e Urbanização de Curitiba (Urbs) para elaboração de estudos e trabalhos técnicos para a implantação do novo sistema metropolitano de transporte integrado de passageiros.



GUADALUPE – A ligação direta do Terminal Roça Grande com o Terminal Guadalupe, no Centro de Curitiba, continua através da linha S01-RoçaGrande/Guadalupe.