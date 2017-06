Curitiba se prepara para receber pela primeira vez a Corrida do Milhão e quem curte Stock Car tem uma oportunidade única para esquentar os motores para prova mais valiosa do automobilismo brasileiro. A partir desta quarta-feira (21) até quarta-feira (28), os clientes do ParkShoppingBarigüi poderão testar as suas habilidades nas pistas, gratuitamente, nos dois simuladores instalados no piso térreo do shopping, em frente à Fnac. A atração faz parte da exposição inédita da Stock Car, que terá ainda um carro de corrida à mostra. Os ingressos para etapa milionária, que acontece no domingo (2), em Pinhais, também estarão à venda na Fnac do PKB.

SERVIÇO

ParkShoppingBarigüi

Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza - 600 – Ecoville

Segunda a sexta-feira: das 11h às 23h

Sábado: das 10h às 22h

Domingo e feriados: das 14h às 20h