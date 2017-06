Número 1 do mundo, Murray perde em Queen's; Federer vence 1ª na grama

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenista Andy Murray, número 1 do ranking mundial, não foi bem em sua estreia em quadras de grama na temporada 2017. O britânico caiu na rodada de estreia do Torneio de Queen's, em Londres, nesta terça-feira (20) ao perder para o australiano Jordan Thompson. Murray, que vinha de uma semifinal no saibro de Roland Garros, foi derrotado por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7-4) e 6-2 por Thompson, que ocupa apenas a 90ª colocação no ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais). Com isso, Murray vai para Wimbledon praticamente sem jogos oficiais na grama. E o britânico precisará defender o título conquistado em 2016 para tentar segurar a liderança do ranking. Outros dois favoritos deram adeus ao torneio. O suíço Stanislas Wawrinka, cabeça-de-chave número 2, perdeu para o espanhol Feliciano López, vice-campeão em Stuttgart na semana passada, por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7-4) e 7-5. O canadense Milos Raonic também caiu ao ser derrotado pelo australiano Thanasi Kokkinakis por 2 a 0, com 7-6 (7-5) e 7-6 (10-8). A boa notícia para os tenistas de ponta do ranking foi a vitória do suíço Roger Federer. O número 5 da lista da ATP avançou à segunda rodada do Torneio de Halle, na Alemanha, ao derrotar o japonês Yuichi Sugita por 2 a 0, com parciais de 6-3 e 6-1. Federer tenta o oitavo título no torneio que serve de preparação para ele buscar também o oitavo título em Wimbledon. A vitória -a primeira na grama em 2017-desta quinta foi uma retomada para o suíço, que, na semana passada, havia sido eliminado na estreia em Stuttgart pelo veterano Tommy Haas. Esse é apenas o sexto torneio de Federer no ano. Até o momento ele foi campeão do Aberto da Austrália e dos Masters 1000 de Miami e Indian Wells. Além da derrota para Haas em Stuttgart, ele, que abriu mão de toda a temporada de saibro, também havia perdido para o russo Evgeny Donskoy em Dubai.