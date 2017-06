Maísa Silva brinca sobre ter encontrado 'irmã gêmea' em rede social

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a polêmica com Dudu Camargo e Silvio Santos no último domingo (18), a apresentadora Maísa Silva mudou de assunto nas suas redes sociais. Nesta terça-feira (20), depois de uma sequência de postagens na linha "sigam com as suas vidas", a artista disse que encontrou na internet uma espécie de irmã gêmea. "Alguém me explica como eu nunca percebi que tinha uma irmã gêmea em comum com a Selena Gomez?", disse a apresentadora em publicação na rede social Facebook. Trata-se de Sofia Solares, uma mexicana famosa nas redes sociais por lá —confira fotos dela no link: https://www.instagram.com/sofisolars/.