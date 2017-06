Em busca de camisa 10, Coritiba descarta sonhos antigos

Rafinha esteve no Coritiba em 2011: retorno descartado (foto: Arquivo Bem Paraná)

Sensação deste início de Campeonato Brasileiro, aparecendo na 3ª colocação com 15 pontos e sendo o detentor da marca de melhor defesa da competição, com somente quatro gols sofridos em oito jogos, o Coritiba ainda busca peças para melhorar o seu elenco para o restante de temporada. O sonho do clube, como já declararam presidente Rogério Portugal Bacellar e o vice de futebol Ernesto Pedroso, é a contratação de um meia de ligação, o famoso camisa 10.

No final da semana passada, quando anunciou a renovação do contrato do volante Matheus Galdezani, Pedroso chegou a prometer aos torcedores a contratação de um camisa 10 caso o clube atingisse a meta de chegar a 30 mil sócios. Já Bacellar destacou que o clube precisava do suporte da torcida “não apenas para termos o Galdezani, mas para conseguir um meia, o Márcio, e outros jogadores que precisamos”.

Contudo, a busca por esse reforço, que seria a “cereja do bolo” coxa-branca, não tem sido nada fácil, tornando-se praticamente uma odisseia. E recentemente o clube descartou oficialmente a possibilidade de trazer dois sonhos antigos da diretoria e da torcida: o meia Rafinha, de 33 anos, que brilhou no Coxa entre 2010 e 2013; e o meia argentino Matías Suarez, do Belgrano.

No caso do primeiro atleta, que está hoje no Cruzeiro, clube com quem tem mais um ano de contrato, seriam dois os motivos que impediriam a concretização do negócio. O primeiro, financeiro. No ano passado, antes de ir para Minas Gerais, o jogador chegou a negociar o retorno ao Alto da Glória, mas uma dívida de R$ 1 milhão do clube com o jogador impediu o avanço das conversas. Já o segundo é que o clube procura um meia que jogue mais centralizado, enquanto Rafinha atua mais pelas pontas.

Já no caso do gringo Matías Suarez, Pedroso descartou a negociação, que segundo ele ficou “inviabilizada”. O Coritiba chegou a um acerto verbal com o jogador, que é observado desde o ano passado pelo clube, mas esbarrou no Belgrano, clube com quem o atleta tem contrato e que exigia uma compensação financeira fora da realida coxa-branca para que a transferência se concretizasse.

Sem os seus “sonhos antigos”, então, a diretoria terá de partir em busca de outros nomes para o setor. Desde ontem, inclusive, a janela de transferências internacionais para o futebol brasileiro está aberta. Assim, até o dia 20 de julho os clubes poderão contratar jogadores que estavam atuando no exterior. Hoje, o elenco coxa-branca conta com nomes como Daniel, Tiago Real, Tomas Bastos e Yan Sasse como opções para a função de armador.