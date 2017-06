Polícia divulga retrato falado de homem que atirou em idoso no Santa Quitéria

A Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos divulgou nesta terça-feira (20) retrato falado do homem que atirou em um idoso no Santa Quitéria na tarde de segunda (2). O acusado abordou um mulher para roubar um veículo, o idoso de 69 anos tentou intervir com um guarda-chuva e acabou baleado.

A vítima foi baleada no peito e chegou a ser levado ao Hospital do Trabalhador em estado grave, onde morreu. O suspeito fugiu do local .