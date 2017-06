Pior mandante, Atlético tenta manter tabu contra o São Paulo

Eduardo Baptista: "Essa parte (tabu) fica para o torcedor, para a mídia" (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

Um dos tabus mais doces na vida do Atlético é a invencibilidade contra o São Paulo dentro da Arena da Baixada – principalmente depois que o time paranaense perdeu a Libertadores de 2005 para a equipe paulista. Nunca este tabu correu tanto risco de cair quanto nesta quarta-feira (21), quando as equipes se enfrentam na Arena pela 9ª rodada do Brasileirão.

Na Arena, foram 16 jogos contra o São Paulo, com 11 vitórias do Atlético e seis empates. Mas esse tabu não seduz o técnico Eduardo Baptista. "Essa parte fica para o torcedor, para a mídia. Para nós, como profissionais, cada jogo é uma história”, disse ele, nesta terça-feira (20). “O São Paulo vem de um resultado negativo, querendo se reabilitar. Temos que estar atentos a isso e fazer o nosso jogo. Com a vitória, fica valendo esse tabu. Antes disso, é pregar trabalho e concentrar no São Paulo".

Um dos motivos para o treinador se preocupar é o desempenho dentro da Arena. Atualmente, o Atlético é o pior dos 20 do Brasileirão quando o assunto é jogar em casa. O Furacão somou apenas um ponto – fruto do empate em 1 a 1 com o Flamengo – em três jogos.

Uma das explicações para esse desempenho é a falta de pontaria do Atlético dentro da Baixada. Em média, o time acerta apenas três bolas na direção do gol a cada partida – apenas o Avaí tem um índice pior, com 1,7 bolas no alvo. Em casa, o Furacão marcou apenas um gol, contra o Flamengo. Passou em branco diante de Grêmio e Santos. É o pior ataque como mandante no Brasileirão. Até o Avaí está um pouco melhor, com dois gols pró nos jogos em casa.

Para o volante Deivid, o fato de o time ter vencido dois jogos seguidos fora de casa – contra Atlético-MG e Atlético-GO, ambas por 1 a 0 – podem ajudar o time a melhorar dentro da Arena. “Essas duas partidas foram abençoadas para nós, o time estava precisando. Agora, com essas duas vitórias, teremos tranquilidade para buscar a primeira vitória dentro de casa", disse ele, nesta terça-feira (20).

Deivid será mantido na equipe. Contra o Atlético-GO, ele havia entrado no lugar do meia Lucho Gonzalez, que cumpria suspensão. No treino desta terça, Baptista não garantiu o retorno do argentino. Ele falou apenas que a dupla de zaga Wanderson-Thiago Heleno será mantida. E deu a entender que vai escalar Sidcley – autor dos dois últimos gols da equipe – na lateral, não no meio. “Ele foi bem na frente, fez gol. Mas ele é importante atrás, na lateral-esquerda. A gente tem que pesar tudo isso para montar a melhor equipe", afirmou. “A ideia é fazer o mínimo de alterações possíveis”.

O Atlético começa a rodada em 18º lugar, com 8 pontos. Se vencer, passa à frente do próprio São Paulo (10 pontos) e até sairá da zona de rebaixamento, já que Atlético-MG (9 pontos) e Sport (8) vão duelar também nesta quarta-feira.

ATLÉTICO x SÃO PAULO

ATLÉTICO

Weverton; Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Deivid, Douglas Coutinho, Nikão e Pablo; Grafite. Técnico: Eduardo Baptista

SÃO PAULO

Renan Ribeiro; Éder Militão, Douglas e Lugano; Marcinho, Jucilei, Cícero, Cueva e Júnior Tavares; Wellington Nem e Lucas Pratto; Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, quarta-feira, às 21h45