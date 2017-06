Uma viagem ao Japão pede informações preliminares sobre comportamento e regras (foto: Divulgação)

Otto Warmbier, estudante americano de 22 anos, escolheu para comemorar a passagem de ano a Coreia do Norte. Destino nem um pouco turístico e controlado pelo mau humor de seus dirigentes. Nada recomendável para um ambiente de festas. No auge de muitos brindes com seu companheiro de quarto, resolveu retirar um cartaz de propaganda do governo local, desconhecendo que há leis punitivas para quem se atreve a rasgar, queimar ou danificar qualquer publicação ou arte que tenha fotos dos dirigentes ou mensagens políticas, sob pena de prisão ou castigos.

Warmbier foi preso, sofreu traumas físicos, ficou em coma por mais de um ano, depois de receber a sentença de quinze anos de prisão com trabalhos forçados. Libertado pela Coreia do Norte em meados de junho, recebeu tratamento em hospital de Ohio. Mas morreu, sem ter recuperado consciência, no dia 19 de junho. Otto Wambier não tinha feito sua lição de casa antes de viajar.

Quem programa uma viagem, mesmo dentro do próprio país, deve lembrar que há níveis diferentes de comportamento, de tradições culturais, de modos de vida. Basta um sulista seguir para o Norte ou Nordeste do Brasil, para descobrir, desde os primeiros momentos no destino, que é uma pessoa diferente de seus vizinhos. O turista deixa sua vidinha rotineira e entra de uma hora para outra, em outro ritmo, outra rotina, outros hábitos. Muitas vezes nem vai entender o valor das palavras ou a pronúncia de quem é hospedeiro, embora todos falem a mesma língua, o português.

Agora imagine ir para um país exótico, longínquo, fechado para o mundo ou tão diferente de tudo o que o visitante conhece, sem ter um mínimo de noção sobre o que é aceito ou rejeitado em comportamento. As diferenças existem, são imensas e é bom conhece-las e, principalmente, respeitá-las. Muitas vezes pequenos gestos do dia-a-dia que o viajante acha normal, podem causar muito constrangimento.

No Brasil, quem fala e não olha diretamente para seu interlocutor, pode ser considerado mal educado. Já nos Estados Unidos, encarar as pessoas na rua ou no elevador, pode ser um gesto de invasão da intimidade. Não ultrapasse o “círculo” imaginário, que todos têm como fronteira. Já na Índia, encarar as pessoas na rua é uma forma de humilhação. Refreie sua curiosidade.

E cuidado com as más interpretações: no Oriente Médio, cruzar as pernas pode acontecer de mostrar a sola do seu sapato. Um verdadeiro insulto para quem estiver ao seu lado ou for seu anfitrião. A sola é a parte mais baixa do corpo e a mais suja.

Na Jordânia, não se assuste se o almoço for servido sobre uma toalha no chão, com todos sentados em volta. Os talheres normalmente são substituídos pela mão direita, e a comida servida em prato comunitário, será consumida com o auxílio do pão feito na hora, uma espécie de panqueca. O hábito é o mesmo na Índia.

Já na Europa, os bistrôs costumam dividir a mesa com estranhos. O hábito é comum e convém saber que provavelmente você vai ter companhia para o almoço ou jantar, de pessoas que você nunca viu em sua vida. E provavelmente nunca verá mais.

No Egito é de bom tom deixar um pouco de comida no prato, como símbolo de abundância e elogio ao anfitrião.

Ao encontrar amigos, principalmente se forem amigas, esqueça aqueles calorosos abraços e os muitos beijinhos típicos de brasileiras. A mensagem que você vai passar, é de que acabou de participar do desfile do orgulho gay. Estenda a mão, já será o suficiente.

No Japão e na Turquia é comum ser obrigatório tirar os sapatos para entrar em uma mesquita, um templo, uma casa. No Japão o sapato só é permitido se o chão for de pedras.

Ao receber um cartão de visitas de um japonês, fique segurando-o com as duas mãos. Colocar o cartão no bolso, ou escrever sobre ele é a maior grosseria. No Cambodja, ao pagar, nem que seja em uma barraquinha de beira de estrada, entregue o dinheiro com as duas mãos. E agradeça.

Os orientais dão grande importância à troca de presentes. Jamais use uma embalagem branca. O branco é a cor do luto. Entregue o presente com as duas mãos e não espere que o pacote seja aberto em sua frente. Para o japonês, isso significaria dar mais atenção ao objeto e não ao que seria verdadeiramente importante: a intenção.

Na hora de escolher um presente para o anfitrião japonês, não dê relógios, porque representam a morte. E esqueça dos chapéus verdes, que significam “homem traído”. E não estranhe se vir, no Oriente Médio, dois homens andando de mãos dadas ou dedos entrelaçados. Lá isso é apenas um sinal de amizade e respeito entre os dois. E se for mulher, nem pense em guiar automóveis no Oriente Médio. É proibido pelo Corão.

Na casa de um árabe, dificilmente as mulheres farão parte de um jantar para um estrangeiro. Elas estarão preparando tudo o que é de bom na gastronomia local, mas ficarão modestamente na maior discrição. É de bom tom presentear o chefe da casa, mas será mal visto entregar presente para a esposa.

“Passe lá em casa”, “a gente se fala”, “vamos nos ver em breve”. Não diga coisas desse nível para um europeu, se realmente não estiver interessado em encontrá-lo. Porque pode ter certeza: um dia ele vai aparecer.

O pão, feito na hora, é acompanhamento dos alimentos e serve também de talher, já que é hábito comer com a mãon (foto Dayse Regina Ferreira)

Sentados no chão, visitantes recebidos em casa de família jordaniana, participam de um almoço típico

(foto Dayse Regina Ferreira)