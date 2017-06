Filhas de Chris Cornell homenageiam músico no Dia dos Pais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Comemorado no domingo (18) o Dia dos Pais nos Estados Unidos, as filhas do cantor Chris Cornell, morto em maio, prestaram homenagem na página do cantor no Facebook. Além das filhas Lily e Toni, sua mulher Vicky Cornell escreveu palavras emocionantes ao músico e afirmou que sente muita falta do marido. "Talvez se você não tivesse sido o melhor pai (...) não seria tão difícil". Divulgada no começo de junho, a autopsia revelou a presença de cinco medicamentos no corpo do vocalista do Soundgarden. O exame, de acordo com jornal britânico "The Guardian", também confirmou que Cornell se enforcou, após um show. Leia as homenagens na integra: "Para o meu doce amor, sentimos muito a sua falta. Talvez se você não tivesse sido o melhor pai sempre dando toda atenção e amor isso não seria tão difícil. Você deu tudo com todo o seu coração e isso faz com que o vazio seja ainda mais doloroso. Nós não sabemos como ficar sem você. Eu estou tentando mesmo assim para você e para os nossas adoráveis crianças. Te amamos!" "Papai, Deixe-me começar dizendo o quanto eu amo você e o quanto você significa para mim. Você é meu ídolo, alguém com quem eu sempre admirei. Você sempre esteve lá para mim. Você me empurrou para frente todos os dias, e você ainda faz isso. Sempre que eu choro ou sinto que não consigo seguir em frente, eu ouço sua voz "Não se preocupe. Preocupação é perda de tempo, eu estou bem." Eu sempre acreditei no que você me dizia do fundo do meu coração. Provavelmente, porque tudo que você já disse era tão inteligente.Toda vez que você chegava em casa de uma turnê, você passava todas as horas conosco. Não importa o quão cansado você estivesse, quantos fusos horários tivesse atravessado, você estava sempre lá para nós. Toda vez que eu ficava doente, você cuidava de mim. Você fazia carinho, me abraçava e beijava. Você não se importava em ficar doente. Você ficaria acordado a noite inteiro só para ter certeza que a minha febre tinha baixado. Se não tivesse, você me acordaria para me medicar. Eu abria meus olhos, via você e me sentia melhor. Eu tenho tantas memória com você, mas a minha preferida foi no começo deste ano quando eu estava com insônia e nós assistimos "Purple Rain". Nós estávamos no BHH e você entrou no meu quarto quando eu estava tentando encontrar um filme para assistir. 'Que tal Purple Rain?', você disse. Eu sempre confiei na sua opinião. Coloquei [o filme] e imediatamente me apaixonei! Em seguida, chegamos à sua música predileta 'The Beautiful Ones'. 'Essa música é tão especial que não pertence a um gênero. Quando eu tinha meus 20 anos, eu a ouvi em um cinema e um cara começou a gargalhar nessa cena com a música. Eu fiquei realmente bravo", você disse. Eu também me apaixonei pela música e a ouvi repetidamente. Nossa conexão especial sempre foi pelas artes. Poemas, livros, música, textos. Nós temos um amor incondicional por isso. Quem vai me apresentar filmes como 'Purple Rain' e músicas como 'The Beautiful Ones' agora? Eu espero encontrar alguém porque você me treinou muito bem. Eu sei que você ainda está aqui, o calor que sinto sob o frio, é você. VOCÊ É O MELHOR PAI NO MUNDO INTEIRO. Eu sei que se isso não fosse pelo acidente, você ainda estaria aqui me dando carinho e assistindo 'Purple Rain'. Eu amo você e sinto muito a sua falta, papai. Você merece que seu dia seja comemorado porque você é o melhor pai que alguém poderia ter. Feliz dia dos pais! Com amor, Seu bebê Toni." "Papa, Alguns verões atrás nós estávamos andando de bicicleta em volta do Central Park e você me disse que não há muitas pessoas verdadeiras no mundo, mas que eu era uma dela. Você sempre teve tanta confiança e orgulho no que eu fiz, e seu calor e amor me inspiraram a fazer o meu melhor. Agora, mais do que nunca, quero viver minha vida para ajudar os outros como você fez. Quero continuar a deixá-lo orgulhoso. Toni, C e eu prometo sobreviver, perseverar e prosperar, como sempre fizemos. Estou tão orgulhosa de ser seu bebê, eu amo você mais do que as palavras podem dizer e sentirei sua falta para sempre. Sua joaninha, Lily"