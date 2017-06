Tite temeu ficar marcado como o técnico que não levou o Brasil para Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No dia em que completa um ano à frente da seleção brasileira, Tite participou de um bate-papo com o coordenador-técnico Edu Gaspar para o canal oficial da CBF. Durante a conversa, o treinador disse que temeu ficar marcado caso deixasse o Brasil de fora de uma Copa do Mundo pela primeira vez na história. "Eu sabia da dificuldade do trabalho, sabia que estaria trabalhando com algo que eu ainda não tinha trabalhado. Trabalhar com atletas durante três dias e colocá-los para jogar em um jogo decisivo. Eu tinha medo de ser o técnico que não classificasse o Brasil pela primeira vez para uma Copa do Mundo", admitiu Tite. O temor, porém, não se refletiu dentro de campo. Com Tite no comando, a seleção brasileira engatou oito vitórias consecutivas e garantiu a classificação para o Mundial com quatro rodadas de antecedência. O jogo que carimbou a vaga aconteceu em um local bastante conhecido de Tite: a Arena Corinthians. Contra o Paraguai, a seleção brasileira venceu por 3 a 0 e se classificou para o torneio mundial. Depois do jogo, Tite teve uma conversa com a mulher dele, Rose, ambos sentados no banco de reservas do estádio corintiano. "Quando acabou a entrevista coletiva, peguei minha esposa, e ela sentou onde eu pouco sentei no tempo do Corinthians. Estava escuro e eu disse: 'Rose, ninguém, com o maior e mais bonito dos enredos, podia dizer que poderíamos estar classificados aqui, onde a gente teve toda uma história bonita'", contou Tite. A seleção brasileira volta a se reunir em agosto. No dia 31, os comandados de Tite recebem o Equador, na Arena do Grêmio, pela 15ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.