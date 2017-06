O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), disse no início da noite desta terça-feira (20) que os servidores estão "cavando a própria ruína" ao impedirem a votação do pacote de ajuste fiscal proposto pelo Executivo municipal. Pela manhã, manifestantes invadiram a Câmara Municipal e a votação foi adiada para a próxima segunda-feira. A sessão já havia sido suspensa na semana passada, pelo mesmo motivo. Greca garante que, sem a aprovação dos projetos, "terá que desligar a cidade aos poucos", mas preferiu não dizer quais áreas seriam atingidas por primeiro. Ele afirma que o risco de os servidores ficarem sem salários é real e que garantiu que, caso haja crescimento da arrecadação, os valores serão destinados ao reajuste salarial dos servidores. Confira abaixo a entrevista.

Bem Paraná - Como o senhor viu a nova invasão da Câmara e o adiamento da votação do projeto?

Greca - Eles (os servidores) não sabem o que estão fazendo. Estão trabalhando contra si mesmos, estão cavando sua própria ruina. A folha de pagamento é de R$ 305 milhões por mês, metade do 13 eu pagar ia neste mês e a folha de junho iria para R$ 455 milhões. Se eu fizer isso, vou escoando os recursos municipais e vou deixar de cumprir obrigações com a cidade. Os hospitais têm que ser pagos antes do fim do mês para garantir a contraturalização do mês seguinte. A alimentação das 140 mil crianças nas creches e CMEIs tem que ser paga em avanço, a limpeza e a coleta de lixo envolvem um exéricto de coletores, de varredores que precisam ser pagos para que não a cidade não caia em um desastre ambiental. Os laboratórios não querem fornecer remédios porque tem um passivo deste ano, paguei o do ano passado. Estou comprando remédio de fornecedores, estou pagando mais caro. Poderia comprar dos laboratíros se tivesse caixa. A gestão passada não teve coragem e capacidade técnica para enfrentar a iminente crise. Não desisti de nenhuma roppromessa de campanha, o lano assegura as promessas de campanha.



Bem Paraná - A que o senhor atribui esse movimento?

Atribuo a uma gente que quer fazer um terceiro turno da eleição e que não quer devolver a prefeitura para a população. Não me venham com essa história de que não teve diálogo, foram 44 reuniões, na Câmara foram 25 reuniões, cinco sessões plenárias, o presidente do IPMC (Instituto de Previdência Municipal de Curitiba, José Luiz Costa Taborda Rauen) foi sabatinado pelos sindicatos, ns semana pasada teve um reunião no Salão Brasil, no Palácio 29 de Março, e concordamos que, se a receita subir, 80% vai para o aumento de salários. Mas tenho que condicionar, se eu der aumento de salário sem aumento de receita estou enganando os funcionários. Por que os servidores não fizeram greve contra o Fruet (Gustavo Fruet, ex-prefeito) quando ele colocou a previsão de pagamento para o IMPC em 2015, 2016 e 2017? Eu quer quero por no orçamento e estou sofrendo com uma greve injusta.



Bem Paraná - Quais os primeiros setores que podem ser afetados?

Greca - Vou levar ao máximo o meu esforço para manter a cidade funcionando, mas estou avisando que o caso é grave e que vamos começar a desligar a cidade, e vamos começar desligando serviços. Vamos começar deixando de ser a prefeitura que sempre fomos. Eu sei ser pfreito, sei fazer direito, preciso da Câmara. Mas não fiz essa escolha de Sofia, não sei quem vou matar primeiro. Me recuso a essa escolha de Sofia, de decidir qual filho vou matar. Os fornecedores não receberam nada até hoje. Só paguei por reagentes de laboratório, a coleta de lixo só de 2017, não paguei nada de 2016. A máquina está amarrada.

Bem Paraná - Há um comentário de que os vereadores de sua base estariam descontentes pela forma como o projeto foi encaminhado.

Greca - Não tem cabimento, estão todos na minha sala neste momento. Eles todos querem votar. Não existe isso de desmanche da base. O plano de recuperação de Curitiba é o que desejo para o bem da cidade, estou querendo salvar a aposentadoria deles. O que fazia um guarda municipal armado no meio da manifestação? Não vão me marcar com o sangue que eles querem.

E quanto à posição do Ministério da Previdência, contrário ao saque de R$ 600 milhões da Previdência municipal?

Greca - Não é ilegal, é inadequado (o saque). Depois que houver a lei, será adequado. Não me move nenhuma maldade, só quero o bem de Curitiba e dar à cidade de Curitiba a capacidade de parmenacer por muito anos com uma prefeitura com capacidade de servir o nosso povo.