Atlético-MG busca voltar a vencer na Arena Independência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-MG enfrenta o Sport nesta quarta-feira (21), às 21h45, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro tenta confirmar a recuperação na competição após vencer o São Paulo no último domingo (18), no Morumbi. A equipe de Roger Machado terminou a oitava rodada em 15ª lugar, somando nove pontos. A maior dificuldade do clube tem sido vencer em casa. Em quatro jogos na capital mineira, o time venceu apenas um contra o Avaí —o time perdeu para Fluminense e Atlético-PR, além de empatar com a Ponte Preta. Os atleticanos terão reforços importantes para buscar a segunda vitória em seus domínios. O atacante Fred, recuperado de um desconforto na panturrilha direita, retorna a equipe principal. O volante Roger Bernardo, vindo do Ingolstadt (ALE), foi regularizado e poderá estrear. “Acho que tenho tudo para dar certo aqui no Atlético, juntamente com esses grandes profissionais que aqui estão. Creio que não haverá muita dificuldade, só mesmo adaptação dentro de campo. Espero, a partir de quarta-feira, já estar ajudando o grupo”, revelou o atleta recém-contratado. Enquanto o Atlético tenta voltar a vencer em casa, o Sport buscar pontuar longe da Ilha do Retiro. Os pernambucanos perderam os três jogos que disputaram fora de casa —contra Ponte Preta, Avaí e Vasco. A equipe ainda vem de derrota para o Vitória, em Recife, no último domingo. O time rubro-negro pensa não só no duelo com os atleticanos, mas também no compromisso do próximo sábado (24), quando enfrentará o Santos, na Vila Belmiro. A meta do Sport, na 17ª colocação com oito pontos, é ter bons resultados nas duas partidas. “Atlético e Santos são dois ótimos times, mas vamos pra lá buscar seis pontos. Temos totais condições para isso. Vamos corrigir o que fizemos de errado em casa. É um momento de quebrar tabu, jogar de igual para igual e ganhar esses pontos fora de casa”, projetou o meia Thomás. O técnico Vanderlei Luxemburgo não confirmou a equipe titular. Por conta do desgaste físico, a comissão técnica preferiu focar na recuperação dos atletas e não realizou treinamentos com bola nesta segunda (19) e terça (20). A base deverá ser a mesma que enfrentou o Vitória, mas o treinador poderá realizar mudanças. ATLÉTICO-MG Victor; Alex Silva, Léo Silva, Felipe Santana e Fábio Santos; Ralph, Rafael Carioca, Elias e Cazares; Robinho e Fred. Técnico: Roger Machado SPORT Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Sander; Rithely, Patrick, Fabrício (Thomás); Diego Souza, Osvaldo e André. Técnico: Vanderlei Luxemburgo Estádio: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG) Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO) Horário: 21h45 de quarta