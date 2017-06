Há quatro jogos sem vencer, Fluminense encara o lanterna

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense enfrenta o Avaí nesta quarta-feira (21), às 21h45, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pressionado por um longo perído de jejum no Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor não vence há quatro rodadas e só não despencou na tabela por causa do bom começo na competição. Depois de ganhar nas duas primeiras rodadas, o Fluminense parou e, com tantos problemas de lesão, o time de Abel Braga não conseguiu mais render o esperado. Nas últimas partidas, empatou com Atlético-PR e Flamengo e perdeu para Grêmio e Palmeiras. São quatro gols marcados e oito sofridos no período. Por causa dessa sequência ruim, o Fluminense estacionou nos 11 pontos e ocupa o 10º lugar no Brasileiro, a dois pontos da zona de classificação para a Libertadores. Para encarar o Avaí, Abel Braga não poderá contar com o volante Wendel, autor do primeiro gol no empate por 2 a 2 com o Flamengo no domingo passado, e deve ser substituído por Norton. O atacante Wellington Silva ainda não está totalmente recuperado de lesão muscular e fica fora pelo oitavo jogo seguido. A situação do Avaí é mais complicada ainda. A equipe catarinense já viveu bons momentos neste começo de campeonato, mas agora já não vence há quatro rodadas, sendo três derrotas e um empate. Na lanterna com apenas 5 pontos conquistados, o Avaí terá a entrada do lateral-direito Maicon, ex-jogador da seleção nas Copas de 2010 e 2014. No ataque, Leandro Silva ganha oportunidade no lugar de Diego Tavares. AVAÍ Kozlinski; Maicon, Betão, Gustavo e Capa; Luan, Judson, Marquinhos e Juan; Romulo e Leandro Silva. Técnico: Claudinei Oliveira FLUMINENSE Júlio César; Lucas, Reginaldo, Henrique e Léo; Orejuela, Norton, Gustavo Scarpa e Calazans; Richarlison e Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga Estádio: Ressacada, em Florianópolis (SC) Juiz: Marielson Alves Silva (BA) Horário: 21h45 de quarta-feira