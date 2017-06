Menino de 2 anos desaparece em cidade da Grande Curitiba

(foto: Sicride)

O desaparecimento de uma criança mobiliza os moradores de Cerro Azul, na Região Metropolitana de Curitiba. O menino Brayan Raab Fonseca, 2 anos, está desaparecido desde a manhã desta segunda-feira (19), qunado sumiu do sítio da família na Estrada da Freguesia.

Bombeiros do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) fazem buscas na região, onde há Rio Ribeiro, para tentar encontrar a criança. Policiais do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (Sicride) já trabalham no caso.

Quem tiver informações pode entrar em contato com o Sicride por meio do telefone (41) 3224-6822.