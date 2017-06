Melhores cariocas, Botafogo e Vasco buscam embalo no Brasileiro

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Melhores times cariocas até o momento no Campeonato Brasileiro, Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h, no estádio Nilton Santos, no Rio. Ambas as equipes estão na mesma situação: precisam vencer para embalar e subir para as primeiras colocações. Vasco e Botafogo somam 12 pontos —contra 11 de Flamengo e Fluminense, mas o time cruzmaltino está uma posição acima (6º lugar) por ter mais vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Mas apesar de estarem bem colocados, os times ainda não engrenaram e querem pôr fim às atuações irregulares. O Botafogo não perde há três rodadas, e o técnico Jair Ventura parece satisfeito com o desempenho recente de seus jogadores. O time alvinegro teve média de dois gols por jogo nesse período e ainda vem de um triunfo por 2 a 0 sobre a Chapecoense fora de casa. Já o Vasco não consegue se dar bem como visitante. Perdeu de Chapecoense, Grêmio e Palmeiras, e sua boa colocação na tabela se deve ao desempenho em São Januário, onde tem quatro triunfos em cinco jogos. Para o duelo contra os vascaínos, a principal novidade do Botafogo é a presença do goleiro Jefferson no banco de reservas. Ele ficou afastado do futebol por 13 meses por causa de uma lesão no tríceps, mas já está liberado para atuar. A princípio, a camisa titular segue com Gatito Fernández. O meio-campista Camilo é outro com condições de jogo, mas, assim como Jefferson, deve ser uma opção entre os reservas. Pelo Vasco, existe uma dúvida no meio-campo e no ataque. Jean e Manga Escobar sentem lesões musculares e fazem tratamento para terem condições de atuar no clássico. O caso do volante não é tão complicado, mas, se ele não puder jogar, será substituído por Wellington. O colombiano dificilmente poderá ir a campo. BOTAFOGO Gatito Fernández; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Victor Luís; Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, João Paulo, Matheus Fernandes; Rodrigo Pimpão e Roger. Técnico: Jair Ventura VASCO Martín Silva; Gilberto, Breno, Paulão e Henrique; Jean (Wellington), Douglas, Yago Pikachu e Mateus Vital; Luís Fabiano, Nenê. Técnico: Milton Mendes Estádio, Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS) Horário: 21h de quarta-feira